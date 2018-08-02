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Karın ağrısı şikayetiyle gitti tüm iç organları çalınarak cesedi çıktı

Bangladeş’in Cox’s Bazar şehrinde karın ağrısı şikayeti ile hastaneye kaldırılan Arakanlı bir Müslüman gencin iç organları çalındı. Hastaneden cenazeyi alan aile bireyleri karşıladıkları manzara karşısında büyük şok yaşadı.

  • IHA
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Memleketleri Myanmar’da soykırıma uğrayan Arakanlı Müslümanlar, sığındıkları Bangladeş’te de zulme uğramaya devam ediyor. Karın ağrısı şikayetiyle akrabalarının çalıştığı UNICEF kliniğinde tedavi altına alınan Müslüman genç doktorlar tarafından devlet hastanesine kaldırıldı.
 
Hasta olarak gittiği devlet hastanesinden cenazesi çıkan gencin ailesi tabutu açınca büyük şok yaşadılar. Hastanın üreme organı dahil tüm iç organlarının söküldüğünü gören aile, hastane ve doktordan şikayetçi oldu. Bölgedeki zulmün bitmesi için Birleşmiş Milletlere çağrıda bulunuldu.

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