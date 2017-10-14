Kasım Süleymani'den Talabani'nin mezarına ziyaret

İran Devrim Muhafızları Komutanı Kasım Süleymani, Eski Irak Cumhurbaşkanı Celal Talabani’nin mezarını ziyaret etti.

Irak'ın Süleymaniye kentinde bulunan Talabani'nin mezarını ziyaret eden Süleymani, dua edip anı defterini imzaladı.

Yerel ve sosyal medya aracılığıyla paylaşılan fotoğraflarda Süleymani önce mezar başında dua etti sonra oradaki anı defterini imzaladı.

Süleymani’ye Kürdistan Yurtseverler Birliği’nden bazı yetkililerin eşlik ettiği görüldü.

Kerkük ve Tuzhurmatu’da Haşdi Şabi ile Peşmerge arasında gerginliğin sürdüğü süreçte Süleymani’nin Talabani'nin mezarını ziyaret etmesi dikkati çekti.

Kasım Süleymani hakkında uluslararası seyahat yasağı bulunduğu kaydedildi.

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