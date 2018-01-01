Kasımi: Bunun hiçbir yasal gerekçesi yok

İran'ın Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bahram Kasımi, ABD ve Kanada'nın protestoları destekler nitelikteki açıklamarını kınadıklarını belirtti.

Kanada Dışişleri Bakanlığı'nın ''Protestoları yakından takip ediyoruz. İranlı yetkilileri demokrasi ve insan haklarına saygı göstermeye davet ediyoruz'' açıklaması ve ABD Başkanı Donald Trump'un sosyal medya üzerinden protestocuları öven paylaşımlarda bulunması üzerine İran Dışişleri Bakanlığı bir açıklama yaptı.

Açıklamada, Kanada'nın yayımladığı bildirinin ''yeniden iyi ilişkiler kurma çabalarıyla'' uyumlu olmadığı vurgulandı.

2009'dan bu yana İran'da en büyük sokak gösterileri olan hükümet karşıtı protestolar, bu hafta başlarında İran'ın çeşitli şehirlerinde patlak verdi. Protestocular ve göstericiler arasındaki çatışmalarda 10 kişi öldü, 400'ye yakın protestocu gözaltına alındı.