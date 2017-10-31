Kassam Tugayları İsrail'e seslendi: Şehitlerin kanı yerde kalmayacak

İzzeddin el-Kassam Tugayları tarafından yapılan açıklamada, şehitlerin kanının yerde kalmayacağı ve İsrail'in bu "korkak" eylemden doğacak sonuçlardan sorumlu olacağı kaydedildi.

Açıklamada, "Düşmanın girişimleri, topraklarımıza ve halkımıza yönelik saldırılar ve suçlar işleyerek yeni angajman kuralları getirmiştir. Bunlar, direnişin farkında olduğu ve sonuçsuz kalacak girişimlerdir." ifadelerine yer verildi.

Filistin Demokratik Halk Kurtuluş Cephesinin askeri kanadı Ulusal Direniş Tugaylarının açıklamasında ise İsrail'in gerilimi tırmandırmasının direnişin önünde tüm seçenekleri açık hale getirdiği vurgulanarak, cepheye bağlı unsurların diğer direniş gruplarıyla İsrail işgaline karşı koymaya hazır olduğu belirtildi.

Halk Cephesinin askeri kanadı Ebu Ali Mustafa Tugaylarının açıklamasında da İsrailli komutanlara ortak cevap verileceği ve bunun işlenen suçla aynı büyüklükte olacağı kaydedildi.

Mücahitler hareketinin askeri kanadı Mücahitler Tugayları, direniş gruplarının Filistin topraklarını kurtarmak için durmaksızın hazırlandığı ve İsrail'in saldırılarına cevap verme hakkının olduğunu aktardı.

Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, daha önce yaptığı açıklamada, kurtarma ekiplerinin tünelin enkazından 8 kişinin cesetlerini çıkardığını, olayda 12 kişinin de yaralandığını duyurmuştu.