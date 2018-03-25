Kassam Tugayları'ndan Gazze'de 'savunma' tatbikatı

"Dayanıklılık ve meydan okuma manevraları" adıyla başlayan savunma tatbikatında yüzlerce kişi, hafif silahlarla kentin farklı yerlerine konuşlandı.

Kassam Tugayları, önceki gün bir askeri tatbikatın yapılacağını duyurmuş zaman ve mekanına dair bilgi vermemişti.

Geçen ay Kassam Tugayları tarafından, İsrail-Suriye sınırında yaşanan gerginliğin ardından alarm seviyesinin yükseltilerek söz konusu kararın, "işgal altındaki Filistin'in kuzeyinde yaşanan olaylar göz önüne alınarak halkı korumak ve herhangi bir siyonist saldırıya karşılık vermek amacıyla alındığı" ifade edilmişti.