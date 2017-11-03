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Katalan eski lider Carles Puigdemont İspanya'ya dönmeyecek

Eski Katalan lider Carles Puigdemont'un avukatı Bekaert: Puigdemont Belçika'da kalacak. Müvekkilim, prosedür süresince Belçikalı yetkililer ile tam iş birliği yapacağını söyledi.

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Eski Katalan lider Carles Puigdemont'un avukatı Paul Bekaert, hakkında tutuklama kararı çıkarılan müvekkilinin Belçika'da kalacağını bildirdi.

Bekaert, Flamanca yayın yapan Belçika kamu televizyonuna yaptığı açıklamada, "Müvekkilimden, Belçika'daki başkan ve diğer 4 bakan hakkında tutuklama kararı çıkarıldığını duydum." dedi.

Puigdemont'un Belçika'da kalacağını kaydeden Bekaert, "Müvekkilim, prosedür süresince Belçikalı yetkililer ile tam iş birliği yapacağını söyledi." diye konuştu.

Eski Katalan hükümeti üyeleri hakkında, "devlete karşı isyan ve başkaldırmadan" 25 yıla, "ayaklanmadan" 15 yıla ve "kamu malını kötüye kullanmaktan" 8 yıla kadar hapis cezası istenmişti.

İspanya Ulusal Mahkemesi de Puigdemont dahil hükümet üyeleri hakkında tutuklama kararı almış, İspanya'daki 9 bakan tutuklandıktan sonra 5 ayrı cezaevine gönderilmişti.

Puigdemont ile 4 eski Katalan bakan, geçen pazartesi yapılan suç duyurusu öncesi Belçika'ya gelmişti.

Puigdemont'un avukatı Bekaert, daha önce de Belçika'ya kaçan terör örgütü DHKP-C üyesi Fehriye Erdal ile İspanya'nın Bask bölgesinin bağımsızlığını isteyen terör örgütü ETA üyelerini savunmuştu.

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