Katalan parlamentosu mahkeme kararına rağmen Pazartesi günü toplanıyor

İspanya Anayasa Mahkemesi'nin Pazartesi günü Katalan parlamentosunda yapılacak oturumu yasaklaması kararına Katalonya'dan ilk tepki geldi.

BBC'ye konuşan Katalonya Dış İlişkiler Temsilcisi Raul Romeva, Anayasa Mahkemesi'nin kararına karşın parlamentonun Pazartesi günü toplanacağını belirtti.

Romeva, "Parlamento toplanacak ve tartışacak. Çok önemli bir tartışma olacak." ifadelerini kullandı. Romeva ayrıca krizin sadece politik yollarla çözülebileceğini, yargı yöntemlerinin çözüm olmadığını belirtti.

Katalonya parlamentosunun, Pazartesi günü yapılacak oturumda bağımsızlık ilanını tartışması bekleniyor.