Katalan ruleti

İspanya’yı karıştıran ve uzun vadede Avrupa’nın bütün ülkelerindeki ayrılıkçı grupları harekete geçireceği düşünülen Katalonya Özerk Yönetimi’nin gerçekleştirdiği yasadışı bağımsızlık referandumunun yankıları sürüyor. Katalan lider Carles Puigdemont; önceki gün gerçekleştirmek istediği fakat İspanya Anayasa Mahkemesi’nin askıya aldığı parlamento görüşmesini dün gerçekleştirdi. Toplantı öncesinde yerel polis parlamentonun bulunduğu Ciutedella Parkı’nın kapılarını önceki geceden itibaren giriş çıkışlara kapattı. Park çevresindeki yolları da trafiğe kapatan güvenlik güçleri, kimlik kontrolü yaparak vatandaşların geçişine müsaade etti. Katalan polisinin rögar kapaklarını bile açıp kontrol etmesi dikkat çekti. Buna karşı bağımsızlık yanlıları da taşradan getirdikleri traktörleri parlamentonun önüne dizdi.

BARCELONA BAŞKANI GERİ DÖNDÜ

Öte yandan İngiliz Bloomberg, İspanyol polisinin Katalonya Özerk Yönetimi Hükümeti lideri Carles Puigdemont’u gözaltına almak için hazırlıklarını tamamladığını iddia etti. Bloomberg’in Madrid’deki merkezi hükümete yakın iki ayrı kaynağa dayandırdığı haberine göre, bağımsızlık ilan edilmesi durumunda Puigdemont tutuklanacak. Katalan lidere hem ülkesinde hem de Avrupa Birliği tarafından uyarılar geliyor. Barcelona Belediye Başkanı Ada Colau da Katalonya’nın bağımsızlık ilân etmesine karşı olduğunu açıkladı ve bu yönde atılacak bir adımda “toplumsal beraberliğin tehlikeye girebileceği” uyarısında bulundu.

BRÜKSEL’DEN SON UYARILAR

İspanya Ekonomi, Endüstri ve Rekabet Bakanı Luis de Guindos da Lüksemburg’da maliye konulu AB toplantısının ardından “Katalonya’da olanlar bir bağımsızlık konusu değil hukuk devletine karşı başkaldırmadır. Bu hukuk devleti sadece İspanya’daki değil Avrupa’daki birlikte yaşamı da kapsamaktadır” dedi. AB Konseyi Başkanı Donald Tusk, konu hakkındaki değerlendirmesinde, Katalanlar’dan ‘Sizden, anayasal düzene saygı göstermenizi ve diyaloğu imkansız hale getirecek bir kararı ilan etmemenizi istiyorum’ ifadelerini kullandı. Ayrıca, Katalonya’daki siyasi belirsizlikten etkilendikleri için bölgedeki merkez yönetimlerini İspanya›nın başka şehirlerine çekme kararı alan şirket ve bankaların sayısının 30’u aştığı bildirildi.