Katalonya eski hükümet bakanlarından Ponsati İskoçya'da teslim oldu

Eski Katalan hükümeti bakanlarından Ponsati, avukatıyla birlikte başkent Edinburgh'daki St Leonard's karakoluna gitti.

Ülkesine iadesine yönelik girişimlerle mücadele etmesi beklenen Ponsati'nin avukatı Aamer Anwar, ada basınına yaptığı açıklamada, müvekkili hakkındaki suçlamaların "siyasi işkence" olduğunu söyledi.

Anwar, "(Ponsati) İspanyol mahkemelerinin bağımsızlığı, insan haklarını veya adaleti güvence altına alabileceğine inanmıyor. Clara, meydan okumaya ve savaşmaya kararlı. Özellikle İskoçya'da kendisine böylesine sevgi ve desteklerini gösteren yüzlerce, binlerce kişiye teşekkür etmek istiyor." dedi.

Ülkenin ünlü yükseköğrenim kurumlarından olan St Andrews Üniversitesinde Ekonomi ve Finans Fakültesi Direktörü olarak görev yapan Ponsati hakkında kefaletle serbest bırakılması önerisinde bulunulması ve ilk duruşmanın da birkaç hafta içinde görülmesi bekleniyor.

Hakkında iddia edilen suçun İskoçya'daki yasalar gereğince cezası olması halinde şüpheli ülkesine iade edilebiliyor. Ponsati'nin avukatlarının, başkaldırının İskoçya'da ceza gerektiren suç olmadığını savunması bekleniyor. İskoçya'daki vatan hainliği suçu ise sadece kraliyet ailesine sadakatsizliği kapsıyor.

İskoç bağımsızlık yanlılarından destek

Bu arada İskoçya'daki bağımsızlık hareketinin Katalonya'daki mevkidaşlarıyla yakın bağlantı içerisinde olduğu ve iktidardaki ayrılıkçı İskoç Ulusal Partisinin (SNP) de Ponsati'yi desteklediği biliniyor.

İskoçya bölgesel yönetimi Başbakanı ve SNP lideri Nicola Sturgeon, gelişmelere ilişkin yaptığı açıklamada ise hükümetinin yasal süreçlere müdahale edemeyeceğinin vurguladı.

Katalan halkının kendi geleceklerini kendilerinin belirlemesi yönündeki haklarını desteklediğini sürekli ifade eden Sturgeon, İspanyol hükümetinin bağımsızlık yanlısı Katalan siyasetçiler hakkındaki tutuklama kararlarını ise eleştirmişti.

İspanya Yüksek Mahkemesi, aralarında eski Katalonya Özerk Yönetimi Başkanı Carles Puigdemont'un da olduğu 5 firari hakkında Avrupa çapında tutuklama kararı çıkardığını duyurmuştu. Bağımsızlık girişimi nedeniyle isyanla suçlanan kişilerin suçlu bulunmaları durumunda ayrılıkçı Katalanlara 30 yıla kadar hapis cezası verilebilir.