Katalonya'nın bağımsızlığını ilan etmesi sonrası Euro dolar karşısında değer kaybetti

İspanya’daki bu gelişmeler üzerine İspanya borsası IBEX bir günde yüzde 2.1'lik bir düşüş yaşadı. Hisse senetlerinin ve bonoları satılmasıyla iş dünyasının kaygıları ortaya çıkmış oldu.

Avrupa genelinde alarm

Katalonya’nın 1 Ekim'de yaptığı bağımsızlık referandumuna karşı Madrid hükümeti oylamayı durdurmak için polisiye tedbirler aldı. Referandumla bağımsızlığın onaylanmasına rağmen, bağımsızlığa karşı olanların sandığa gitmemesi sebebiyle katılımın yüzde 43 olduğu belirtildi. Bağımsızlık teşebbüsü İspanya genelinde kızgınlığa yol açtı. Ortaya çıkan kaos iş dünyasında Katalonya’dan kaçışa yol açtığı, kıta genelinde ayrılıkçı duyguları ateşleyeceğinden korkan Avrupalı liderlerde alarma sebep oldu.

Katalonya, İspanya’nın en müreffeh bölgesi durumunda bulunuyor. Katalonya Franko’nun diktatörlük yönetimi altında 1939 -1975 arasında kültür baskısına maruz kaldı. Bağımsızlığın ilan edilmesine rağmen Katalon halkının tedirginliğinin sürdüğü ifade edildi. Asıl ayrılıkçı grup olan Katalan Milli Asamble, devlet memurlarına İspanya hükümetinin emrini dinlememe ve barışçıl direnç çağrısı yaptı. Göstericilerin, polisin bakanlara müdahalesine mani olmasıyla olayların çıkmasının beklendiği kaydedildi.

Katalon hükümetinin bağımsızlık ilanından saatler sonra Madrid hükümeti Katalon Başbakanını görevden aldı, parlamentosunu feshetti. İspanya Başbakanı Mariano Rajoy televizyonda yaptığı konuşmada Katalonya’da 21 Ekim’de yeni bir mahalli seçimin yapılacağını açıkladı.

İspanya Başbakanı Mariano Rajoy, Katalon Özerk Bölgesi Başbakanı Carles Puigdemont’u görevden aldı, polis müdürlerinin işlerine son verdi merkezi hükümet bakanlarının Katalon yönetimini devir alacağını söyledi.

Rajoy televizyon konuşmasında İspanya’nın üzücü bir gün yaşadığını belirterek, “Geleceklerine karar verebilmeleri için Katalon vatandaşlarını acilen dinlememiz gerektiğine inanıyorum. Hiç kimse kanun dışı hareket edemez” dedi.

Katalon parlamentosu cuma günü öğleden sonra Madrid’e meydan okurcasına oy birliği ile tek yanlı olarak bağımsızlığını ilan etti. Parlamento içinde ve dışında bağımsızlık ilanının kutlamaları devam ederken İspanya senatosu Katalon bölgesinde Madrid tarafından doğrudan yönetim kararını onayladı.