Katalonya Başkanı Puigdemont'dan kararlılık mesajı

İspanya'nın doğusundaki Katalonya'da Özerk Yönetim Hükümetinin Başkanı Carles Puigdemont, "Benim hükümetim, verdiği sözlerden bir milim bile sapmayacak." dedi.

Puigdemont, Katalonya resmi televizyonu TV3'ten yaptığı "Katalan halkına sesleniş" konuşmasında, bağımsızlık girişimleriyle ilgili bu zamana kadar yaptığı vaatlerin arkasında olduğunu belirtti.

"Onurumuzla güçlü kalmaya devam edeceğiz"

Puigdemont, "Kendimize güvenimizi aynen koruyoruz ve herhangi bir çatışmadan kaçınıyoruz. Onurumuzla güçlü kalmaya devam edeceğiz ve gerçekleştirmek istediği rüyasının sonunu getiren bir halk olma kapasitesine sahip olduğumuzu göstereceğiz. Eğer barışçıl bir süreçle devam eder ve birlik içinde kalırsak kendimizi güçlü hissederiz. Bu davranışımızdan dolayı dünyadan hayranlık almaktayız." değerlendirmesinde bulundu.

"Polis şiddetine maruz kalan çok fazla insan oldu"

Parlamenter monarşi ile yönetilen İspanya'da Kral 6. Felipe'nin Katalonya kriziyle ilgili ulusal sesleniş konuşmasını da eleştiren Puigdemont, "Anayasa, monarşiye bir arabuluculuk tanısa da siz bunu gerçekleştirmediniz. Devlet Başkanı'nın, Mariano Rajoy'un (Başbakan) siyasetine benzer, Katalanları yok sayan mesajlarını paylaşmıyoruz. Bu şekilde değil. Siz, Katalanları çok fazla hayal kırıklığına uğrattınız. Sizin gibi düşünmüyoruz. Polis şiddetine maruz kalan çok fazla insan oldu." ifadelerini kullandı.

Puigdemont, Katalonya krizinin çözümü için uluslararası arabuluculuk talebini yineledi.