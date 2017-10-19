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Katalonya: Baskılar devam ederse referandumu gerçekleştiririz

Bağımsızlık referandumu sonrası diyalog çağrısı yaparak referandumu askıya alan Katalonya'dan İspanya'ya uyarı açıklaması yapıldı.

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Katalonya lideri Carles Puigdemont, İspanya Başbakanı'nın kendileriyle görüşmemesi halinde bağımsızlık ilan edeceklerini söyledi.
 
Katalonya Başkanı Carles Puigdemont, Madrid hükümetinin görüşme talebini kabul etmemesi durumunda, yerel meclisin İspanya'dan bağımsızlığını ilan edebileceğini belirtti.
 
Puigdemont, Perşembe günü İspanya Başbakanı Mariano Rajoy'a kaleme aldığı mektupta, "Merkezi hükümet diyalog yolunu tıkamada ısrarcı olursa ve baskıyı sürdürürse, Katalan Parlamentosu resmi bağımsızlık ilanını onaylamanın uygun olduğuna karar verirse sürece devam edebilir" dedi.
 

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