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Katalonya: Darbeyi kabul etmiyoruz

Katalonya yönetimi tarafından yapılan son dakika açıklamasında, Carles Puigdemont'un hâlâ devlet başkanı olduğu ve 'darbeyi' kabul etmedikleri açıklanmadı.

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Haber ajansları tarafından son dakika olarak duyurulan açıklamada, Katalon yönetiminin İspanya'nın kararlarını kabul etmediği açıklandı. 
 
Öte yandan, Reuters'ın yayınladığı bir ankete göre, Katalonya'da yeniden bölgesel bir seçim olması durumunda ayrılıkçı kanat kazanan taraf olacak. 
 
İSPANYA 'SEÇİMDE YARIŞABİLİR' DEMİŞTİ 
 
İspanya hükümeti, görevden aldığı Katalan lider Carles Puigdemont'un bölgesel seçimlerde yarışabileceğini açıklamıştı. 
 
Madrid hükümeti sözcülerinden Íñigo Méndez de Vigo yaptığı açıklamada görevden alınmış olmasına rağmen Puigdemont'un Aralık'taki bölgesel seçimlerde yarışabileceğini söyledi. Reuters'a konuşan de Vigo, "Şundan kesinlikle eminim, eğer Puigdemont bu seçimlere katılırsa demokratik muhalefetini ortaya koyabilir" dedi.
 
De Vigo'nun açıklamaları, Katalan liderin Cumartesi günü yaptığı konuşmada Madrid hükümetinin kararları için "önceden planlanmış saldırı" ifadesini kullanmasının hemen ardından geldi.

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