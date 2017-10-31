Katalonya eski lideri Belçika'da konuştu: Buraya siyasi sığınma hakkı talep etmek için gelmedim

Katalonya özerk yönetimi eski lideri Carles Puigdemont, "Belçika'ya siyasi sığınma hakkı talep etmek için gelmedim. Brüksel, Avrupa'nın başkenti olduğu için buraya geldim. Katalan sorununun bir Avrupa sorunu olduğunu vurgulamak ve daha özgür hareket etmek için Brüksel'e geldim." dedi.

Brüksel'deki Basın Kulübü'nde basın toplantısı düzenleyen Puigdemont, 21 Aralık'ta gerçekleştirilecek bölgesel seçimin sonuçlarını tanıyacaklarını açıkladı.

"Ayrılıkçı hedefimizden vazgeçmeyeceğiz"

Puigdemont, İspanya'da adil yargılanma süreci hakkının güvence altına alınması durumunda hemen ülkesine döneceğini kaydederek "İspanya, siyasi projemizden vazgeçmemizi istiyor. Ancak başarılı olamayacaklar. Ayrılıkçı hedefimizden vazgeçmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Katalan yönetiminin başından bu yana diyalogdan yana olduğunu söyleyen Puigdemont, Katalan halkına şiddetten uzak durma çağrısında bulunarak "Biz İspanya merkezi hükümeti gibi davranmayacağız. Diyaloğu öncelikli tutacağız." diye konuştu.

"Belçika'ya sığınma hakkı talep etmeye gelmedim"

Puigdemont, "Belçika'ya siyasi sığınma hakkı talep etmek için gelmedim. Brüksel, Avrupa'nın başkenti olduğu için buraya geldim. Katalan sorununun bir Avrupa sorunu olduğunu vurgulamak ve daha özgür hareket etmek için Brüksel'e geldim." değerlendirmesinde bulundu.

Brüksel'de daha güvende olduğunu söyleyen Puigdemont, Katalanların değerlerinin Avrupa Birliği'ni (AB) oluşturan temel değerlerle aynı olduğunu belirterek AB'ye harekete geçme çağrısında bulundu.

Katalonya özerk yönetiminin eski lideri Puigdemont ve bazı eski yöneticilerin dün Belçika'nın başkenti Brüksel'e geldikleri açıklanmıştı.

Katalonya parlamentosunun 27 Ekim'de tek taraflı bağımsızlık ilan etmesinin ardından Başsavcı Jose Manuel Maza'nın, eski Katalonya Başkanı Puigdemont ve diğer hükümet üyeleri hakkında "devlete karşı başkaldırma, ayaklanma ve kamu malını kötüye kullanma" suçlarından dava açılması için yaptığı başvuru ilgili mahkemelerce kabul edilmişti.