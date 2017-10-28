Katalonya: İspanya'nın aldığı kararları tanımıyoruz

İspanyol hükümeti tarafından görevden alınan Katalonya Başkanı Carles Puigdemont, kararın ardından ilk kez konuştu. Puigdemont, tüm Katalanlardan İspanya'nın bölgeyi doğrudan yönetme kararına barışçıl bir şekilde karşı durmalarını istedi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.