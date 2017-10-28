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Katalonya: İspanya'nın aldığı kararları tanımıyoruz

Katalonya'nın bağımsızlığını ilan etmesinin ardından İspanya, Katalonya'ya yönelik yaptırım kararı almış ve hükümeti fesh ettiğini açıklamıştı.

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İspanyol hükümeti tarafından görevden alınan Katalonya Başkanı Carles Puigdemont, kararın ardından ilk kez konuştu.
 
Puigdemont, tüm Katalanlardan İspanya'nın bölgeyi doğrudan yönetme kararına barışçıl bir şekilde karşı durmalarını istedi.

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