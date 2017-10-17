Katalonya krizi İspanya ekonomisini olumsuz etkiliyor

İspanya hükümeti, 2018 yılı devlet bütçe planlamasıyla ilgili Avrupa Birliği'ne gönderdiği raporda ekonomik büyüme tahminlerini küçültmek zorunda kaldı. İspanyol haber ajansı EFE'nin haberine göre, İspanya hükümetinin, Katalonya krizinden dolayı 2018 yılı ekonomik büyüme tahminini yüzde 2,6'dan yüzde 2,3'e çektiği bildirildi.

Haberde, hükümet ayrıca istihdam yaratma ve işsizlik oranının düşme hızında da yavaşlama beklendiğini belirtti. İspanya'nın ekonomik krizden çıkmasında ana motor olarak gösterilen "iç talebin" 2018 yılında "ciddi bir yavaşlama" yaşayacağı da vurgulanırken İç talepteki büyüme beklentileri 2017 yılında yüzde 2,2'den yüzde 1,8'e 2018'de de yüzde 2,4'ten yüzde 1,8'e kadar çekildi.

Diğer yandan İspanya hükümeti, bütçe açığının Gayri Safi Yurtiçi Hasıla'ya oranının 2017 yılı sonunda yüzde 3,1 ve 2018'de yüzde 2,3'te tutulacağı hedeflerinin gerçekleştirileceğini açıkladı.