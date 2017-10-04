Katalonya krizi, İspanyol ekonomisini vurmaya başladı

Madrid borsası Ibex 35, Katalan bankaları Caixabank ve Sabadell'in hisselerinde görülen ciddi düşüşten ve biyoteknoloji firması Oryzon'un merkez binasını Barselona'dan Madrid'e alma kararından dolayı son ayların en büyük düşüsünü yaşadı.

Bugün yüzde 5'lik bir değer kaybı yaşayan İbex 35'in geçtiğimiz Mart ayından bu yana ilk kez 10 bin puan kaybettiği açıklandı. 2000 yılında Barselona'da kurulan ve Katalonya'daki bağımsızlık girişimlerinden dolayı merkez binasını ve yönetim kurulunu Madrid'e çekeceğini duyuran Oryzon firmasının, bu kararından sonra borsadaki hisselerinin yüzde 20 artış göstermesi dikkat çekti.

Öte yandan İspanya'daki büyük şirketlerin, ekonomistlerin ve akademisyenlerin üyesi olduğu "Circulo de Economia" adlı ekonomi derneği, Katalonya'da tek taraflı bağımsızlık ilanı olasılığına karşı "büyük endişe duyduklarını" belirtti.

Circulo de Economia Başkanı Juan Jose Brugera tarafından yapılan yazılı açıklamada "Sonuçları hiçbir şekilde bilinmeyen, çok zor bir dönemden geçiyoruz. Mevcut durum, bağımsızlık yanlıları ile Katalan vatandaşlarını karşı karşıya getirebilecek ve kontrolü çok zor olacak ciddi sonuçlar doğurabilir. Ayrıca Katalonya meselesi, ekonomideki ve istihdamdaki toparlanmayı da tehdit etmektedir. Bu yüzden siyasi partiler ve kamu yöneticileri arasında diyalog ve uzlaşma yolunun açılması kaçınılmazdır." ifadeleri kullanıldı.

Katalonya, İspanya'daki 17 özerk yönetim arasında Madrid ile birlikte ülke ekonomisinin motor bölgeleri olarak biliniyor. Katalonya, İspanya brüt iç üretiminin yüzde 20'sini karşılıyor.