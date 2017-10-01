Katalonya lideri Carles Puigdemont: Bağımsızlık hakkını kazandık

Katalonya Başkanı Puigdemont, İspanya Anayasa Mahkemesi tarafından yasa dışı ilan edilmesine rağmen düzenlenen bağımsızlık referandumu sonrası Barselona'daki başkanlık konutunda yaptığı konuşmada, referandumun sonuçlarının gelecek günlerde Katalonya parlamentosuna sunulacağını belirtti.

"Tek taraflı bağımsızlık ilanına" atıfta bulunarak referandumdan "evet" sonucunun çıkması halinde Katalonya parlamentosunda kabul edilen yasalar gereği adımların atılacağını söyleyen Puigdemont, "Egemenliğimizin bilek güreşini kazandık." ifadesini kullandı.

"Katalonya, artık bir iç mesele değil, bir Avrupa meselesi" diyen Puigdemont, "Avrupa'nın saygısını kazandık. Şu andan itibaren yürümemiz gereken yolu birlikte, yurtseverlikle ve barışla yapmalıyız. Katalanların arzularına saygı göstermeye yarayacak diyalog çağrılarına açık olmalıyız." şeklinde konuştu.

Puigdemont ayrıca İspanya ulusal polisi ve jandarmanın müdahalesinde 844 kişinin yaralandığını ifade ederek "İspanyol Hükümeti, Katalonya ile ilişkilerinde bugün utanç verici bir sayfa yazdı. Maalesef bu ilk değil." açıklamasında bulundu.

Katalonya Özerk Yönetimi Hükümetinin üyelerini yanına alarak konuşan Puigdemont'un sözleri Barselona'daki Katalonya Meydanı'nı toplanan bağımsızlık yanlıları tarafından yoğun şekilde alkışlandı.