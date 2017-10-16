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Katalonya lideri Carles Puigdemont'dan İspanya Başbakanı Mariano Rajoy'a mektup

Katalonya lideri Carles Puigdemont, İspanya Başbakanı Mariano Rajoy'a mektup yazdı.

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Yazılan mektupta, İspanya ile Katalonya'nın önümüzdeki iki ay içinde diyaloga geçmesi gerektiğini söyledi.
 
Katalan polis şefinin duruşmasının durdurulmasını isteyen Puigdemont, yazdığı mektupta Katalonya'nın bağımsızlığıyla ilgili açıkça cevap vermediği belirtildi.

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