Katalonya lideri Carles Puigdemont'dan İspanya Başbakanı Mariano Rajoy'a mektup

Yazılan mektupta, İspanya ile Katalonya'nın önümüzdeki iki ay içinde diyaloga geçmesi gerektiğini söyledi.
Katalan polis şefinin duruşmasının durdurulmasını isteyen Puigdemont, yazdığı mektupta Katalonya'nın bağımsızlığıyla ilgili açıkça cevap vermediği belirtildi.
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