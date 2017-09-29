Katalonya referandumda ısrarlı

İspanya'da Katalonya Özerk Yönetimi, merkezi hükümetin yasa dışı ilan ettiği 1 Ekim'deki bağımsızlık referandumunu gerçekleştirme konusundaki ısrarını sürdürüyor.

Barselona kentinde kurulan basın merkezinde açıklama yapan Katalonya Özerk Yönetimi yetkilileri seçmen sayısı ve sandık bilgilerini açıkladı. Referandumda 5 milyon 343 bin 358 kayıtlı seçmenin, 2 bin 135 sandıkta oy kullanacağı belirtildi.

İspanya Başbakanı Mariano Rajoy'un "yapılmayacak" açıklamasına, Anayasa Mahkemesinin iptal kararına ve savcılığın 1 Ekim'de Katalonya'daki tüm kamu binalarının kapalı tutulması talimatına rağmen bağımsızlık referandumunun yapılacağını ifade eden hükümeti temsilcileri, plastikten yapılmış ve üzerine Katalonya Başkanlığının amblemi olan oy sandıklarını basına tanıttı.

Katalonya Hükümet Sözcüsü Jordi Turull, referandumda 7 bin 235 sandık görevlisinin çalışacağını belirtti. Katalonya'da 1-2 belediye hariç tüm yerleşimlerde vatandaşların oy kullanma imkanı olacağını ifade eden Turull, 50 bin kişinin referandumda gönüllü olmak için başvurduğunu açıkladı.

Turull, "Bazıları okulları kapatmaya çalışsa da vatandaşlar pazar günü oy kullanılacak. İspanya hükümetinin yurttaşların temel haklarını hiçe sayan ölçüsüz tavrına rağmen 1 Ekim'de referandum yapılacak." diye konuştu.

Seçim masalarında görevlendirileceklere tebligatların ulaşıp ulaşmadığı sorusunu yanıtsız bırakan Turull, "posta gizliliği ilkesinin ihlal edildiğini" söyledi.

"1 Ekim'de referandum olmayacak"

Katalonya hükümetinin referandum hazırlıklarıyla ilgili sorulara yanıt veren İspanya Hükümeti Sözcüsü Inigo Mendez de Vigo ise "1 Ekim'de bir referandum olmayacak." dedi. Bakanlar Kurulunun ardından basın toplantısı düzenleyen Vigo, "Oy sandığı diye 10 avroya satılan küp yahut çöp kutusu gibi bir şey tanıttılar. Verdikleri imaj hiç de kötü değil." ifadelerini kullandı.

"Katalonya'da yapılanlara karşı dikkatli olmak gerekir, çünkü bunlar bizleri istenmeyen sonuçlara götürebilir." uyarısında bulunan Vigo, 1 Ekim'de muhtemel şiddet olayılarına karşı halka itidal çağrısı yaptı.