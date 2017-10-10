Katalonya'nın bugün bağımsızlık ilan etmesi bekleniyor

Katalonya Özerk Yönetim Hükümeti Başkanı Carles Puigdemont, önceki gün yaptığı açıklamada tek taraflı bağımsızlık ilanından geri adım atmayacaklarını söylemişti.

Puigdemont, Katalonya televizyonu TV3’e verdiği röportajda, “Biz tek taraflı bağımsızlık ilanı olarak adlandırmıyoruz. Biz bağımsızlık ilanı diyoruz. Bu, yasamızda var ve yasanın dediğini uygulayacağız.” dedi. Puigdemont, bugün yerel parlamentolarında yapılacak genel kurul toplantısında bağımsızlık ilanıyla ilgili bir oylama olup olmayacağına ilişkin ayrıntı vermedi. Buna karşın Katalan siyasiler bugün bağımsızlık ilanının gerçekleşeceği konusunda hemfikir.

FRANSA TANIMAYACAK

Öte yandan Fransa’nın AB İşlerinden Sorumlu Bakanı Nathalie Loiseau, Katalonya’nın tek taraflı bağımsızlık ilan etmesi halinde bu bağımsızlığın tanınmayacağını bildirdi. Loiseau, “Eğer bir bağımsızlık deklarasyonu olacaksa bu, tek taraflı olacak ve bu tanınmayacak.” diye konuştu. Taraflara diyalog kurma çağrısı yapan Loiseau, bağımsızlık ilan edilirse bunun ilk sonucunun Katalonya’nın AB’den çıkması olacağını kaydetti. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da 1 Ekim’deki referandumun ardından İspanya Başbakanı Mariano Rajoy ile yaptığı görüşmede, İspanya’nın anayasal birliğini desteklediklerini bildirmişti.