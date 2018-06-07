Katar, ablukayı ekonomisini düzeltme fırsatına dönüştürdü

Katar'ın stratejisi, temel ve günlük ihtiyaçların karşılanması için dışa bağımlılığı azaltmak ve yerli ekonomiyi kalkındırmak suretiyle kendi kendine yeterliliği sağlama esasına dayandı.

Doha hükümeti, yerel piyasanın ihtiyaçlarının bir kısmını aşamalı olarak karşılamak, sonunda da kendi kendine yeterliliği sağlamak ve dışa bağımlılığı büyük ölçüde ortadan kaldırmak için milli üretim ve sanayiyi desteklemeye odaklandı.

Körfez krizi, salı günü ikinci yılına Katar'ın ekonomik başarılarıyla başladı.

Bu başarıları, yerli ithalatçı ve ihracatçılara klasik pazarlardan uzak yeni pazarların açılması temsil etti.

Katarlı araştırmacı ve ekonomi uzmanı Hamed Muceygir, ülkeye yönelik ablukanın başlamasıyla Katar'a açılan en önemli pazarların Türkiye ve Umman pazarları olduğunu belirtti.

Muceygir, kendi kendine yetinme ve yeni pazarlara açılma stratejisinin her yönüyle başarılı olduğunu ve hatta örnek alınacak seviyeye yükseldiğini kaydetti.

Piyasaya ürün arzı eksikliği krizi yaşanmadı

Katar, ülkeye ablukanın başladığı ilk haftaların dışında piyasaya ürün arzı eksikliği krizi yaşamadı ve devlet kısa sürede durumu kontrol altına aldı.

Muceygir, Katar halkının mağazalarda hiçbir ürün eksikliğini hissetmediğini, altyapıyı kalkındırma projelerinin devam ettiğini ve dünya kupası projelerinin bile etkilenmediğini aktardı.

Ruhsat alma süresi 72 saate düştü

Ekonomi uzmanı Muceygir, hükümetin, ruhsat işlemlerini hızlandırarak sanayici yatırımcıların birkaç hafta süren ruhsat alma işlemlerini 72 saate düşürdüğünü belirtti.

Katar hükümeti, tüm hükümet uygulamalarını tek pencerede koordine etmekle ilgili bir koordinasyon komisyonu aracılığıyla "tek pencere girişimi" başlatmasının yanı sıra gıda, kağıt, tıp, kimya, elektronik, makine ve araç, kauçuk ve plastik ile metal sanayisinden oluşan 8 ana sektörde "Katar'da 72 saatte fabrika sahibi ol girişimi" ile özel sektöre ve yatırımcılara yönelik desteğini güçlendirdi.

Katar Kalkınma Bankası da ablukanın başlamasından 3 hafta sonra yerel pazarı birbirine bağlamak ve kendi kendine yeterliliği sağlamak için "milli ürünleri satın al" gibi bir dizi girişim gerçekleştirdi.

Geçen yıl da başkent Doha'da tüm yerli ürünlerin tek çatı altında toplanarak arz talep işlerinin kolaylaştırılması ve herkesin ulaşabileceği hale gelmesi için bizzat Katar Emiri Temim bin Hamed Al Sani'nin doğrudan himayesi altında "Katar'da üretildi" ismiyle bir fuar düzenlendi.

Söz konusu fuarın, dünyanın farklı yerlerinden gelen ziyaretçiler aracılığıyla Katarın yerel ve bölgesel pazarını birbirine uyumlu bir şekilde bağlama konusunda büyük rol oynadığını aktaran Muceygir, ablukanın, yerel ekonomiyi yüzde 90 tüketici olmaktan üreten ekonomiye dönüşüm için bir fırsat olduğunu ve birçok sektörde kendi kendine yeterli hale gelmeyi sağladığını ifade etti.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, salı günü Katar'ın ileriye dönük görünümünü negatiften istikrara revize etmiş, kredi notunun ise AA- olduğunu vurgulamıştı.

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır yönetimlerinin, 5 Haziran 2017'de Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmeleri ve ekonomik abluka uygulamaları Körfez bölgesinde krize yol açmıştı.

Kuveyt de her iki tarafı birbirine yakınlaştırmak için ara buluculuk çabası harcasa da şimdiye kadar bu konuda bir gelişme olmadı.