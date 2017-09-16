Mısır mahkemesi, Mursi hakkında verilmiş olan 40 yıl hapis cezasını müebbet hapse çevirdi

Yargı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, bugün görülen davada Yargıtay, Mursi’nin cezasını hafifleterek müebbet hapse çevirirken, aynı davada yargılanan üç sanık hakkındaki idam kararını da onadı.

Kahire Ceza Mahkemesi, 18 Haziran 2016 tarihinde Muhammed Mursi’yi 40 yıl hapis cezasına çarptırmıştı. 3’ü tutuklu 6 sanık hakkında idam kararı veren mahkeme, diğer 4 sanık hakkında 15 yıl ile müebbet arasında değişen hapis cezaları vermişti.

7 sanığın tutuklu 4 sanığın firarda olduğu 11 sanıklı davada sanık avukatları, 2016 yılı Ağustos ayında Kahire Ceza Mahkemesi’nin söz konusu kararlarını temyize götürdü.

Mursi ile birlikte yargılanan sanıkların çoğunun Katar merkezli Al Jazeera televizyonu çalışanı olduğu bildirildi.

Muhammed Mursi toplamda 5 davadan yargılanıyor. Mursi, “Hapishaneler baskını” davasından idam cezasına çarptırılmış, ancak yüksek mahkeme kararı bozmuştu.

Mursi, “Büyük casusluk” davasında 25 yıl, “İttihadiye Sarayı” olayları davasında 20 yıl, “Katar adına casusluk davası”nda 40 yıl olmak üzere toplamda 85 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. "Katar adına casusluk davası"nda aldığı cezasının bugün 25 yıla çevrilmesinin ardından, Mursi'nin aldığı toplam hapis cezası 70 yıla düştü.

Darbeyle görevinden uzaklaştırılan Mısır'ın seçilmiş ilk cumhurbaşkanı Mursi'nin "Yargıya hakaret davası"nın duruşmaları ise devam ediyor.