Katar: Aktif olarak Astana sürecine dahil olduk Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Katar'ın aktif olarak Astana sürecine dahil olduğunu, Suriye konusunda Rusya ve Türkiye ile sıkı işbirliği yaptığını bildirdi.