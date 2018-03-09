Katar, BAE'yi BMGK'ye şikayet etti

Katar resmi ajansı QNA'nın haberine göre, Katar'ın BM Daimi Temsilcisi Aliya Ahmed bin Seyf Al Sani, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) mart ayı Dönem Başkanı ve Hollanda'nın BM Daimi Temsilcisi Karel van Oosterom'a BAE'yi suçlayan bir şikayet mektubu gönderdi.

Mektupta, "19 Ocak Cuma günü bir askeri gemiden BAE'ye ait bir tekne indirildiği ve Katar'ın özel ekonomik bölgesine giren söz konusu teknenin, içinde Hindistan uyruklu 8 kişinin bulunduğu bir balıkçı teknesini silah zoruyla BAE'nin özel ekonomik bölgesine kaçırdığı Katar deniz izleme sistemleri tarafından gözlemlenmiştir." denildi.

Kaçırma olayının bir suç ve uluslararası normların ihlali anlamında geldiği belirtilen mektupta, "Katar, uluslararası hukukun ve ilgili uluslararası sözleşmelerin ihlali olan BAE'nin söz konusu eylemini şiddetle kınıyor. Kaçırılan ekibin güvenliğinden de BAE'yi sorumlu tutuyor." ifadesine yer verildi.

Mektupta ayrıca uluslararası topluma "kaçırılan kişilerin serbest bırakılmasının yanı sıra uluslararası hukuka ve sözleşmelere uyması ve saygı göstermesi için BAE'ye baskı yapması" çağrısında bulunuldu.

Olaya ilişkin BAE'den ise herhangi bir açıklama yapılmadı.

Katar, ocak ayında da BAE'ye ait askeri kargo uçağının ulusal hava sahasını ihlal ettiği gerekçesiyle BM Genel Sekreteri ve BMGK'ye şikayet mektubu göndermişti.

Suudi Arabistan, BAE, Bahreyn ve Mısır yönetimlerinin 5 Haziran 2017'de Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmeleri Körfez bölgesinde krize yol açmıştı.