Katar Danışma Meclisi'ne ilk kez dört kadın üye atandı
Katar devlet kademelerinde son günlerde kadınlar için yapılan atamalar dikkati çekiyor.
- AA
Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani tarafından Danışma Meclisi üyeliğine ilk kez 4 kadın üye atandı. Emirlik tarafından yayımlanan kararda, aralarında 4'ü kadın 28 kişinin Danışma Meclisi üyeliğine atandığı belirtildi.
İki gün önce Katar Dışişleri Bakanlığı sözcülüğüne bir kadın atanmıştı.
Katar Danışma Meclisi 45 üyeden oluşuyor. Ülkenin siyasi, ekonomik ve idari konularına ilişkin kanun tasarıları burada görüşülerek tavsiye kararı alınıyor. Danışma Meclisi'ne Emir atama yapıyor.
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