Katar, Derne kentinde 17 kişinin hayatını kaybettiği hava saldırısını kınadı

Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Derne'de 17 kişinin yaşamını yitirdiği saldırı "çirkin ve korkunç bir suç" olarak nitelendirildi.

Açıklamada, saldırıyla ilgili soruşturma başlatılması ve suçlulardan hesap sorulmasını talep eden Ulusal Mutabakat Hükümetine (UMH) tam destek verildiği kaydedildi.

Hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı, yaralılara da acil şifa dileklerinin iletildiği açıklamada, kasıtlı ya da kasıtsız sivilleri hedef alan tüm saldırıların reddedildiği belirtildi.

Libya'nın doğusundaki Derne kentinde dün kime ait olduğu henüz tespit edilemeyen uçaklar tarafından düzenlenen saldırıda 17 kişi hayatını kaybetmiş, aralarında kadın ve çocukların olduğu çok sayıda kişi yaralanmıştı.

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinden saldırıyla ilgili soruşturma başlatılmasını talep etmişti.