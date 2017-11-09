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Katar Dışişleri Bakanı Kuveyt'te Sabah ile görüştü

Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani mevkidaşı Kuveyt Dışişleri Bakanı Sabah el-Halid el-Hamad es-Sabah ile görüştü.

  • AA
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Katar resmi haber ajansı QNA'nın haberine göre, Kuveyt'te mevkidaşı Sabah ile Al Sani arasında geçen görüşmede bölgesel gelişmeler ile iki ülke arasındaki ilişkiler ele alındı.

Toplantıda ayrıca Kuveyt Dışişleri Bakan Yardımcısı Halid Carallah, Bakan müsteşarı Ahmed en-Nasır es-Sabah ile bir dizi yetkili de hazır bulundu.

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır yönetimlerinin 5 Haziran'da Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmeleri Körfez bölgesinde krize yol açmıştı. Kuveyt ise bu krizde ara bulucu rol üstlenmişti.

 

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