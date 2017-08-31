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Katar Dışişleri Bakanı Sani: Katar'ın Suriye politikası aynı kalacak

Katar Dışişleri Bakanı Sani, 'Katar'ın Suriye politikası aynı kalacak. Suriye halkına karşı yapılan suçlar karşısında tutumuz sürüyor.' dedi.

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Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman bin Casim El Sani, bazı Körfez ülkelerinin ablukası altındaki ülkesinin Suriye politikasındadeğişiklik yapmayacağını söyledi.

Sani, Belçika'nın başkenti Brüksel'de Avrupa Parlamentosu (AP) üyeleri ile görüştükten sonra basın toplantısı düzenledi. Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlilikleri (BAE) dahil bazı ülkelerin uyguladığı ablukanın başarısız olduğunu vurgulayan Sani, bunu reformlar yapmak için kullandıklarını, ekonomide liberalleşmeye gittiklerini belirtti.

Sani, ABD Başkanı Donald Trump'ın sorunun diyalog yoluyla çözülmesi yönünde dün yaptığı açıklamayı çok önemli gördüklerini ve abluka uygulayan ülkelerden buna olumlu cevap beklediklerini ifade etti.

Katar'a yönelik suçlamalar arasında yer alan teröre destek iddiasına Batılı ülkelerin abluka uygulayan ülkelerin beklediği şekilde cevap vermediğine dikkati çeken Sani, "Katar, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarına bağlı olmayı sürdürüyor. Tanıdığımız terör örgütleri listesi, BMGK'nin uluslararası kanunlara göre kabul ettiği listedir." ifadesini kullandı.

"Suriye yapılan suçlar karşısında adaletin sağlanması gerektiğine ilişkin tutumuz sürüyor"

Sani, ablukanın ardından Suriye politikalarında bir değişikliğe gidip gitmeyeceklerine ilişkin soru üzerine şunları söyledi:

"Katar'ın politikası aynı kalacak. Suriye halkına karşı yapılan suçlar karşısında adaletin sağlanması gerektiğine ilişkin tutumuz sürüyor. Suriye'de bir siyasi geçiş süreci olması ve Suriye halkının kendi liderlerini seçmesini öngören Cenevre kararlarına bağlıyız. Esed veya her kim savaş suçu işlemişse yaptıklarından dolayı sorumlu tutulmalı. Katar'ın muhaliflerle ilgili politikasına ilişkin olarak da Katar bunu şu anda abluka uygulayan bazı ülkelerin de aralarında olduğu değişik müttefiklerle ortaklaşa yapıyor. Onlar bu politikaya devam ettiği sürece biz de devam ederiz." 

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