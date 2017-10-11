Katar: Dünya Kupası'na ev sahipliği tartışmaya açık bir konu değil

Katar'da hükümete bağlı İletişim Ofisi Müdürü Şeyh Seyf bin Ahmed bin Seyf Al Sani, ülkesinin 2022 FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği konusunun müzakereye açık olmadığını belirtti.

Katar resmi haber ajansı QNA'nın haberine göre Al Sani, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) üst düzey bir güvenlik yetkilisinin, "Katar'ın Dünya Kupası'na ev sahipliği yapmaktan vazgeçerse diplomatik krizin sona ereceği" yönündeki açıklamasına yanıt verdi.

Al Sani, "BAE'nin, Katar'ın turnuvaya ev sahipliği yapmaktan vazgeçmesini istemesi, ablukanın kıskançlığa dayandığını ve hukuk dışı olduğunu gösteriyor" ifadesini kullandı.

BAE'nin bu taleple Katar'ın bağımsızlığını hedef almaya çalıştığını öne süren Al Sani, "turnuvayla ablukayı ilişkilendirme çabaları ve bu zayıf girişimlerin, kendilerini haklı göstermeye çalışan ablukacı ülkelerin çaresizliklerini ortaya koyduğunu ve uygulanan ablukanın hiçbir meşru gerekçesi olmadığını kanıtlandığını" ifade etti.

Al Sani, "Katar, Ortadoğu'da ilk kez düzenlenecek ve hem Katar'a hem de Ortadoğu ülkelerine yararı olacak 2022 FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak. Katar'ın 2022 FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği konusu tartışmaya ve müzakereye açık değil" değerlendirmesinde bulundu.

Dubai Emniyet Müdür Yardımcısı Dahi Halfan, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Katar'ın 2022 FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapmaktan vazgeçmesi durumunda diplomatik krizin sona ereceğini kaydetmişti.