Katar düşmanlığı Da Vinci’ye yaradı!
Abluka uyguladıkları Katar’dan bir emirle rekabet ettiklerini sanan Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Veliahdı Zayed el Nahyan’ın Leonardo da Vinci’nin tablosunun satıldığı açık artırmada boşu boşuna fiyat yükselttiği ortaya çıktı.
İngiliz Daily Mail gazetesine konuşan BAE sarayından bir kaynak, Da Vinci’nin ‘Salvator Mundi’ (Dünyanın Kurtarıcısı) tablosunun 450 milyon dolar gibi rekor bir fiyata satılmasının nedeninin Katar düşmanlığı olduğunu söyledi.
VEKİLLERE TAM YETKİ
“İki prens de tabloyu kesinlikle Katar’a kaptırmak istemiyordu. O yüzden vekillerine ‘İstediğin kadar yükseltebilirsin, yeter ki tabloyu al’ talimatı verdiler” diyen kaynak, fiyat 450 milyon dolara çıktığında BAE’nin pes ettiğini kaydetti. Kaynak ayrıca, felaket anlaşılınca Selman’ın Nahyan’a “Neden katıldığını söylemedin” diye hesap sorduğunu ifade etti.
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