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Katar Emiri El-Sani, Moskova’da

Katar Emiri Temim bin Hamad El-Sani, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in daveti üzerine iki günlük resmi ziyaret için Moskova’ya geldi.

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Katar Emiri Temim bin Hamad El-Sani, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in davetlisi olarak Rusya'ya geldi. Moskova'da iki günlük temaslarda bulunacak olan El-Sani, Putin'le ekonomik, askeri ve kültürel işbirliğinin yanı sıra, özellikle Suriye krizi ve Filistin meselesinin yer aldığı Orta Doğu sorunlarını görüşecek.
 
Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Katar Emiri El-Sani'nin ayrıca Rusya Başbakanı Dmitriy Medvedev, Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Enerji Bakanı Aleksandr Novak ile görüşeceği bildirildi.
 
Katar'ın Moskova Büyükelçisi Muhammer el Attıya, "Katar Emir'inin ziyareti Doha ve Moskova arasında yeni bir işbirliği ve stratejik ortaklık ufkunu açacak" şeklinde açıklamada bulundu.

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