Katar Emiri'nden Erdoğan'a 15 Temmuz dolayısıyla tebrik mesajı gönderdi Katar Emiri Al Sani, Cumhurbaşkan Erdoğan'a 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla tebrik mesajı gönderdi.