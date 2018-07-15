Katar Emiri'nden Erdoğan'a 15 Temmuz dolayısıyla tebrik mesajı gönderdi
Katar Emiri Al Sani, Cumhurbaşkan Erdoğan'a 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla tebrik mesajı gönderdi.
- AA
Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla tebrik mesajı gönderdi.
Katar resmi ajansı QNA'nın Twitter hesabında yer alan açıklamada, Emir Temim'in Erdoğan'a 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü münasebetiyle tebrik telgrafı gönderdiği aktarıldı.
Açıklamada, telgrafın içeriği paylaşılmadı.
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