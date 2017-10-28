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Katar eski Başbakanı Hamad bin Casim: Suriye'ye gönderilen yardımların hiçbiri terör örgütü DEAŞ'e ulaşmadı

Katar eski Başbakanı Katar'da katıldığı TV programında Suriye savaşıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

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2013 yılında Başbakanlık görevinden ayrılan Hamad bin Casim Katar'da katıldığı TV programında Suriye savaşına ilişkin önemli bilgiler verdi.
 
Kendisine yöneltilen Suriye meselesi hakkındaki soruya, Suriyeli muhaliflere verilen desteğin uluslararası koordinasyonun bilgisi dahilinde gerçekleştiğini belirten Casim, Suudi Arabistan ve ABD'nin bölgedeki rolünden bahsetti.
 
Muhaliflere yönelik yardımların koordineli şekilde sağlandığını belirten eski Başbakan Casim, "Terör örgütü DEAŞ'e kesinlikle yardım yapılmadı" vurgusunda bulundu.

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