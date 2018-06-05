Katar eski Başbakanı, Ürdün'de başbakanın istifasına rağmen devam eden protestoların arkasında 'yakın' ülkeler olduğunu öne sürdü

Al Sani, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Ürdün'de günlerdir devam olayların arkasında "yakın" ülkeler olduğunu öne sürdü, ancak bunların adını vermedi.

Olayların, ABD'nin İsrail-Filistin sorununun çözümü için sunduğu "yüzyılın anlaşması" adı verilen planı Ürdün'e kabul ettirmek için baskı amacıyla kurgulanmış olabileceğini dile getiren Al Sani, şunları kaydetti:

"Ürdün halkının sıkıntılarını biliyorum. Hepimizin yanında yer almamıza ihtiyaç duyan Ürdün'ün gelir kaynaklarının azlığını da biliyorum. Ürdün halkı, çevresindeki harabeye dönmüş yerlere bakmalı, Ürdün ailesinin büyüğü olarak Kral'a sitem etmeli ancak, bu dalgalı denizde bu yapıyı koruyarak sahip çıkmalı."

ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail-Filistin meselesinin çözümü konusunda öne sürdüğü "yüzyılın anlaşması" olarak isimlendirilen girişimin, Kudüs'ün İsrail'in başkenti olması ve Yahudi yerleşim yerlerinin yüzde 10'unun ilhakı gibi Filistinliler için ağır şartlar taşıdığı ileri sürülüyor.

- Ürdün'de protestolar başbakanın istifasını getirdi

Ürdün'de hükümetin 21 Mayıs'ta imzalayıp onaylanması için Temsilciler Meclisi'ne sevk ettiği tartışmalı vergi yasa tasarısına karşı protestolar günlerdir sürüyor.

IMF'nin diktesi olarak görülen tasarı, birçok kesim tarafından tepkiyle karşılanmış, başkent Amman'ın yanı sıra İrbid, Tafila, El-Kerak, Er-Remse ve Maan kentlerinde gösteriler düzenlenmişti.

Ürdün Başbakanı Hani el-Mulki, dün yoğun protestoların ardından istifa etti, ancak ülkede gösteriler durulmadı.