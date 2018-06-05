Katar Dışişleri Bakanı: Ülkemiz eskisinden çok daha güçlü

Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Körfez krizinden herkesin zararlı çıktığını belirtirken diyalog çağrısını yineledi.

Al Sani, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, bir yıldır uygulanan ablukaya rağmen Katar'ın eskisinden çok daha güçlü olduğunu dile getirdi.

Katar Dışişleri Bakanı Al Sani, şunları kaydetti:

"Bir yıl geçti, halkıyla birlikte Katar öncesinden daha da güçlü. Katar ilerleme, refah, sürdürülebilir kalkınma ve kendi kendine yeterlilik yolunda yürüyüşüne devam ediyor. Körfez krizi, kardeş ve dost ülkelerin abluka altındaki Katar'ın yanında yer almalarının parayla alınıp satılamayacak bir şey olduğunun ispatı oldu. Uluslararası ve Arap sokağının bilinci herhangi bir medya reklamından çok daha güçlüdür."

Körfez krizinin sonucunun tüm bölgenin Körfez İşbirliği Teşkilatı'nı (KİK) kaybetmesi olduğunu aktaran Al Sani, KİK'i "Arap dünyasında birlik halindeki son köşe" olarak nitelendirdi.

"Halklarımız, hizipleşme, kutuplaşma gibi saçma davranışlardan dolayı her gün kaybediyor." ifadelerini kullanan Al Sani, krizden herkesin zararlı çıktığını vurguladı.

Al Sani, krizin çözümü için diyalog çağrısını yinelerken Katar'a abluka uygulayan dört ülkeye yönelik şu mesajı verdi:

"Krizin üzerinden geçen bir yılın ardından, gerçekten uzak ve uydurma eksenler yaratmak yerine, ülkeleriniz ve halklarınızın işlerine odaklanın. Halkın ne istediğine bakma, istek ve arzularını gerçekleştirme zamanı geldi artık. Diyalog çağrısında bulunduk. Kuveyt Emiri Şeyh Sabah el-Ahmed es-Sabah'ın çabalarını destekledik. Önşart olmaksızın, herhangi bir dikteden uzak olarak diyalog kapısı hâlâ açıktır."

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır yönetimlerinin 5 Haziran 2017'de Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmeleri Körfez bölgesinde krize yol açmıştı.