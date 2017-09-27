Katar, Filistin'in INTERPOL'e üye olmasını memnuniyetle karşıladı

Katar, Filistin'in Uluslararası Polis Teşkilatı'na (INTERPOL) üye olmasını memnuniyetle karşıladı.

Katar Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Filistin'in INTERPOL üyeliğinin kabul edilmesine işaret edilerek, "Bu başarının, Filistin davasına yönelik zorluk ve tehlikelere karşı mücadeleye katkıları olacaktır." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada ayrıca, Katar'ın Filistin halkına desteğini kesintisiz sürdüreceği kaydedildi.

İsrail'in tüm engelleme çabalarına rağmen, bugün Çin'in başkenti Pekin'de toplanan INTERPOL Genel Kurulu'nda Filistin'in örgüte üyeliğe kabul edildiği açıklanmıştı.

Filistin yönetiminin, INTERPOL üyeliğinin onaylanması durumunda, Filistinli suçluların yanı sıra özellikle İsrailli birçok asker ve siyasinin yakalanmasını talep edebileceği belirtiliyordu. Filistin hükümeti, Temmuz 2015'te Başbakan Rami el-Hamdallah'ın imzasıyla INTERPOL'e üyelik için resmi başvuruda bulunmuştu.