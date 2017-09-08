Katar, Harvey kasırgasında hasar gören Texas'a 30 milyon dolar bağışta bulunacak

Katar Büyükelçisi Meshal bin Hamad Al Thani, Teksas Valisi Greg Abbott, yerel örgütler ve Houston belediye başkanı da dahil olmak üzere diğer Teksas yetkilileri tarafından oluşturulan Harvey Fonuna 30 milyon dolar bağış yapılacağını açıkladı.

Aktarılan fonlar, doğal afetten etkilenen yerlerin yeniden inşası için kullanılacak.

Aynı zamanda Birleşik Arap Emirlikleri Harvey Kasırgasında zarar görenlere 10 bin dolar yardımda bulunacağını açıkladı.