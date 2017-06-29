Son Dakika Haberleri E-gazete 29Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Katar'a ambargo uygulayan ülkeler Bahreyn'de üs kuracak

Katar'a ambargo uygulayan 4 ülkenin Bahreyn'de askeri üs kurmayı planladığı iddia edildi.

  • 0
  • 1
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Mısır devletine ait El-Ehram el-Arabi dergisinin internet sitesinde yer alan haberde, Katar'ın, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Mısır'ın taleplerini 72 saat içinde yerine getirmemesi halinde bazı önlemlere başvuracağı belirtildi.

EKONOMİK AMBARGO GENİŞLETİLECEK

"Üst düzey Arap kaynaklara" dayandırılan haberde, ekonomik ambargoyu genişletme, Katar'ın Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) üyeliği ile ambargo uygulayan ülkelerdeki varlıklarını dondurmanın söz konusu önlemler arasında yer aldığı ifade edildi.

Bu kapsamda, Bahreyn'de askeri üs kurma planının da bulunduğu kaydedildi.

MISIR İLK KEZ KÖRFEZ'DE ASKERİ VARLIĞA KAVUŞACAK

Söz konusu önlemlerin gerçekleştirilmesi durumunda Mısır'ın ilk defa Körfez bölgesinde askeri varlığı olacağına dikkat çekildi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Yenibosna'da palalı genç alarmı

Yenibosna'da palalı genç alarmı

Kemal Sunal'ın sırrı yıllar sonra ortaya çıktı

Kemal Sunal'ın sırrı yıllar sonra ortaya çıktı

Her derde deva Alabaş (Kohlrabi) nedir?

Her derde deva Alabaş (Kohlrabi) nedir?

İşte Japonların sıra dışı sokak yemekleri

İşte Japonların sıra dışı sokak yemekleri

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA