Katar ile Kuveyt arasında askeri alanında iş birliği Katar Hava Savunma Kuvvetleri Komutanı Hamad Mubarek, Kuveyt Hava Savunma Kuvvetleri Komutanı Adil Ali el-Hafız'la iki ülke arasında askeri ve savunma alanda iş birliğinin güçlendirilmesini görüştü.