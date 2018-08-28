Son Dakika Haberleri 28

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Katar ile Kuveyt arasında askeri alanında iş birliği

Katar Hava Savunma Kuvvetleri Komutanı Hamad Mubarek, Kuveyt Hava Savunma Kuvvetleri Komutanı Adil Ali el-Hafız'la iki ülke arasında askeri ve savunma alanda iş birliğinin güçlendirilmesini görüştü.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Katar resmi haber ajansı QNA'da yer alan habere göre, Mubarek ile Hafız, Katar'ın başkenti Doha'da bir araya geldi.

Görüşmede, ortak öneme sahip konuların yanı sıra iki ülke arasında askeri ve savunma alanlarında ikili ilişkilerin güçlendirilmesi konusu ele alındı.

Katar, geçen yıl, iki ülke arasındaki askeri ilişkilerin güçlendirilmesi için Kuveyt'te askeri ataşelik açmıştı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Rize´den Trabzon´a yüzerek giden boğanın boğanın sahibi, kararını verdi

Rize´den Trabzon´a yüzerek giden boğanın boğanın sahibi, kararını verdi

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA