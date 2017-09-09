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Suudi Prens Muhammed bin Selman ile Katar Emiri Temim telefonla görüştü

Suudi Prens Muhammed bin Selman ile Katar Emiri telefonla görüştü. Görüşmenin ABD Başkanı Trump aracılığı ile gerçekleştiği bildirildi.

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Kritik görüşmede krizin diyalog yoluyla çözülmesi için tarafların masaya oturması gerektiği vurgulanırken, ayrıntıların önümüzdeki günlerde açıklanacağı kaydedildi.

TRUMP "ARABULUCULUK YAPABİLİRİM" DEMİŞTİ

Kuveyt Emiri'nin ABD ziyareti sonrası açıklama yapan Trump, Körfez Krizi için aracı olabileceğini söylemişti

 

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