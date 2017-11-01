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Katar New York'taki saldırıyı kınadı

Katar'ın, ABD'nin New York kentinde Dünya Ticaret Merkezi yakınında düzenlenen saldırıyı kınadığı bildirildi.

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Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Katar'ın ABD ile dayanışma içinde olduğu, güvenlik ve istikrarın sağlanması için alınan önlemleri desteklediği belirtildi.

Açıklamada, saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine, ABD hükümetine ve halkına başsağlığı, yaralılara ise acil şifalar temennisinde bulunuldu.

New York'ta Dünya Ticaret Merkezi yakınında bir sürücünün kamyonetini bisiklet yolundaki insanların üzerine sürmesi sonucu 8 kişinin hayatını kaybettiği, en az 12 kişinin yaralandığı açıklanmıştı. Kamyonetten elinde iki sahte silahla çıkan 29 yaşındaki şüphelinin ise polis tarafından karnından vurularak gözaltına alındığı duyurulmuştu.

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