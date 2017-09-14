Katar Hükümet İrtibat Bürosu Müdürü: Körfez krizi, ne kadar tırmanırsa tırmansın, diyalog masasında çözülecek

Katar Hükümet İrtibat Bürosu Müdürü Seyf bin Ahmed Al Sani, körfez krizi ne kadar tırmanırsa tırmansın krizin sonunda diyalog masasında çözüleceğini söyledi.

Katar merkezli El Arabi El Cedid gazetesine konuşan Al Sani, "Körfez krizi, ne kadar tırmanırsa tırmansın, diyalog masasında çözülecek. Katar, süre ne kadar uzun olursa olsun dört ülkenin ablukası ile yüzleşmeye hazır." dedi.

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile Suudi Arabistan Veliahtı Muhammed bin Selman arasındaki telefon görüşmesinden sonra Suudi Arabistan'ın diyalog kapısını kapatmasını şaşkınlıkla karşıladığını belirten Al Sani, "Katar haber ajansı QNA'nın verdiği görüşme içeriği doğruydu. QNA körfez ülkeleri gibi uydurma haber üretmez." ifadelerini kullandı.

"Riyad anlaşması ve abluka ülkelerinin uymadığı uygulama mekanizmasının zamanı geçmiştir. Bazı ülkelerin Katar'a karşı yaptırımlarının tartışılması gerekiyor." diyen Al Sani, şunları kaydetti:

"Bizim krizin uzaması konusunda bir sıkıntımız yok. Geçen hafta Hamed Limanı açıldı ki Ortadoğu'daki en büyük liman olacak. Kriz konusunda ise abluka kalktıktan sonra diyalog kurma kararı aldık."

Suudi Arabistan, BAE, Bahreyn ve Mısır yönetimlerinin 5 Haziran'da Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmeleriyle Körfez krizi patlak vermişti.