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Katar, Suudi Arabistan'daki satranç turnuvasına katılma kararı aldı

Katar'ın, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da yapılacak Dünya Hızlı ve Yıldırım Satranç Şampiyonası'nın yıldırım satranç müsabakalarına katılma kararı aldığı bildirildi.

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Katar Satranç Federasyonundan yapılan yazılı açıklamada, Dünya Satranç Federasyonunun (FIDE) "Suudi Arabistan'ın, müsabakalar sırasında Katar bayrağının açılmaması" isteğini reddetmesi ve Suudi Arabistan'ın Katar A Milli Takımı oyuncularına vize vermesini garanti etmesi üzerine 29-30 Aralık'ta düzenlenecek yıldırım satranç müsabakalarına katılma kararı alındığı ifade edildi. Açıklamada, bugün başlayacak hızlı satranç müsabakalarına ise Katar'dan katılım olmayacağı kaydedildi.
 
Ayrıca açıklamada, FIDE'nin, Katar Satranç Federasyonuna gönderdiği e-postada, "vizelerin, oyuncuların Uluslararası Riyad Havaalanı'na vardıklarında hazır olacağı" bilgisini paylaştığı belirtildi.
 
Katar Satranç Federasyonu dün yaptığı açıklamada, "Şampiyonayı düzenleyen komitenin, Katar A Milli Takımı oyuncularına müsabakalar sırasında Katar bayrağını açmamaları şartını getirmesi" nedeniyle şampiyonaya katılmayacaklarını duyurmuştu.
 
Suudi Arabistan Genel Spor Kurumunun FIDE ve Suudi Arabistan Satranç Federasyonunun iş birliğinde düzenlediği şampiyonaya 70 ülkeden yaklaşık 700 oyuncu katılacak.
 

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