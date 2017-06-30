Son Dakika Haberleri E-gazete 30Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Katar: Türk askerleri Katar'da ortak tatbikata katılacak

Yeni bir grup Türk askeri Katar'ın başkenti Doha'ya geldi. Türk askerinin Katar'da tatbikata katılacağı açıklandı.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Katar Haber Ajansı´nın duyurduğu habere göre, Katar Savunma Bakanlığı´ndan yapılan açıklamada Doha´daki Al Udeyid Hava Üssü´ne gelerek, geçen hafta gelen gruba katılan yeni Türk birliği Katar askerleriyle ortak tatbikatlara katılacak.
 
Yeni gelen birlik ile birlikte Katar´da bulunan Türk askeri varlığının önümüzdeki günlerde 1.000 askere ulaşması bekleniyor.
 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Prof. Dr. Ercan: Ayvacık'taki patlamaların nedeni mayın, yanardağ veya Jeotemal buharı olabilir

Prof. Dr. Ercan: Ayvacık'taki patlamaların nedeni mayın, yanardağ veya Jeotemal buharı olabilir

Her derde deva Alabaş (Kohlrabi) nedir?

Her derde deva Alabaş (Kohlrabi) nedir?

Kemal Sunal'ın sırrı yıllar sonra ortaya çıktı

Kemal Sunal'ın sırrı yıllar sonra ortaya çıktı

İşte Japonların sıra dışı sokak yemekleri

İşte Japonların sıra dışı sokak yemekleri

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA