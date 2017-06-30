Katar: Türk askerleri Katar'da ortak tatbikata katılacak
Yeni bir grup Türk askeri Katar'ın başkenti Doha'ya geldi. Türk askerinin Katar'da tatbikata katılacağı açıklandı.
- DHA
Katar Haber Ajansı´nın duyurduğu habere göre, Katar Savunma Bakanlığı´ndan yapılan açıklamada Doha´daki Al Udeyid Hava Üssü´ne gelerek, geçen hafta gelen gruba katılan yeni Türk birliği Katar askerleriyle ortak tatbikatlara katılacak.
Yeni gelen birlik ile birlikte Katar´da bulunan Türk askeri varlığının önümüzdeki günlerde 1.000 askere ulaşması bekleniyor.
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