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'Katar'a hayır Fransa çok yaşa'

UNESCO genel müdürlük seçimlerinin düzenlendiği toplantıda Mısırlı diplomatın Katar düşmanlığı kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi.

  • star.com.tr/ Yaser Emre
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Fransa Paris'te düzenlenen genel müdürlük seçimlerinin yapıldığı toplantıya Mısırlı diplomat attığı sloganlarla bir skandala imza attı.
 
Katarlı ve Fransız iki adayın yarıştığı seçimlerde, Fransız aday Audrey Azoulay 30 üyenin oyunu alarak genel müdür seçildi.
 
Fransız adayın müdür seçilmesinin ardından Mısırlı bir diplomat Katarlı düşmanlığını ortaya çıkararak "Katar'a hayır, Fransa çok yaşa" sloganları attı.
 
 
Mısırlı diplomatın skandal hareketinin ardından açıklama yapan Katarlı yetkili, "Tüm Arap ülkelerini dost ve kardeş görüyoruz. Bu olay şahsi bir iştir. Biz konuşmamıza başlarken Mısır,Katar ve diğer Arap ülkelerini selamlayarak başladık. Arap ülkeleri birbirlerini sevmelidirler. Siyasetlerimiz farklı olabilir ancak birbirimize karşı bu hareketlerde bulunmamamız gerekir" ifadelerine yer verdi.

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