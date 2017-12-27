Katar'a takviye Türk askeri gönderildi
Katar Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ortak Güçler Komutanlığı unsurları da dahil Türkiye’den Katar'a takviye askeri güç geldiği belirtildi.
- İHA
Katar Savunma Bakanlığı, Türkiye ve Katar arasında yapılan ortak savunma anlaşması gereğince takviye Türk güçlerinin Tarik bin Ziyat Taburuna katılacağını açıkladı. Anlaşmanın terörizme, şiddet hareketlerine karşı mücadele ve bölgede güvenliği sağlamayı kapsadığı kaydedildi. Türkiye’den gelen askeri takviye güçle, Katar Silahlı Kuvvetlerinin mücadele yeteneklerini arttırmak için ortak tatbikat yapacağı ifade edildi.
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