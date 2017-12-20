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Katar'dan Körfez ülkelerine 'balistik' gözdağı

Katar ordusunun 18 Aralık'taki 'Ulusal Gün' için gerçekleştirdiği geçit töreninde, tüm Körfez ülkelerini vurabilecek kabiliyete sahip balistik füzelerini sergiledi.

  • star.com.tr / M. Cihat AĞAÇ
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Doha'daki askeri geçit töreninde Katar Silahlı Kuvvetleri, Çin yapımı SY400 ve BP-12A füze sistemi rampaları ile, bir süredir agresif tavırlar sergileyen komşularına, gözdağı verdi.

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