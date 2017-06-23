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Katar'dan 37 ülkenin vatandaşlarına kapıda vize uygulaması başlıyor

Katar'dan 37 ülkenin vatandaşlarına kapıda vize uygulaması Katar, Çin ve Rusya’nın da aralarında bulunduğu 37 ülkenin vatandaşlarına kapıda vize uygulaması getirdi.

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Katar Havayolları tarafından da yayınlanan açıklama metninde, “İçişleri Bakanlığı’nın genelgesine göre, derhal geçerli olmak üzere aşağıda adı geçen ülkelerin vatandaşlarına bir ay geçerli olacak kapıda turist vizesi verilecek” ifadeleri yer aldı.

Açıklamada söz konusu uygulamanın getirdiği ülkeler de Arjantin, Şili, Fransız Guyanası, Letonya, Makedonya, Paraguay, Slovakya, Lübnan, Bolivya, Çin, Ekvador, Guyana, Şeyşeler, Malta, Peru, Slovenya, Tayland, Brezilya, Kolombiya, Estonya, Endonezya, Litvanya, Meksika, Romanya, Güney Afrika, Uruguay, Bulgaristan, Hırvatistan Falk Adaları, Kazakistan, Makao, Moldova, Rusya, Surinam ve Venezüela olarak sıralandı.

GEREKLİ KOŞULLAR

Karşılığında 100 Katar Riyali (27 dolar) ödenmesi gereken vizelerin verilmesi için başvuru sahiplerinin en az 6 ay süre geçerli pasaportu, dönüş bileti, otel rezervasyon teyidi, 1500 dolara tekabül edecek kadar parası veya bu miktarda limiti olan bir kredi kartı olması gerekiyor. (sputniknews)

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