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Katar'dan Filistin uzlaşısına destek

Katar yönetimi, Fetih ile Hamas arasında uzlaşının sağlanmasına tam destek verdiğini belirtti.

  • AA
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Katar yönetimi, Fetih ile Hamas arasında uzlaşının sağlanmasına tam destek verdiğini belirtti.

Katar'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Ali Halfan el-Mansuri, BM İnsan Hakları Konseyi 36. Oturumu'nda yaptığı konuşmada, Katar'ın, Filistin halkının kurtuluşunu, bağımsız Filistin devletinin kurulmasını ve İsrail işgalinin son bulmasını sağlayacak uzlaşıya "tam" destek verdiğini söyledi.

Mansuri, Katar'ın, İsrail'in ırkçı politikaları ve uluslararası kararları tanımayan tavrını kınadığını belirterek, "İsrail, söz konusu tavrıyla barışın ortağı olmak istemediğini, uluslararası topluma meydan okumakta ısrar ettiğini ve iki devletli çözümü tanımadığını gösteriyor." dedi.

"İsrail'in, Filistin meselesinin, bölgede yaşanan tüm krizlere rağmen ikinci plana itilemeyeceğini bilmesi gerekir çünkü bu, gerek İslam dünyasında gerekse evrensel düzeyde merkezi bir yere sahiptir ve Filistin halkının hakları geri verilmediği sürece de bu yerini koruyacaktır." ifadesini kullanan Mansuri, uluslararası toplumu Filistin halkı nezdindeki hukuki ve ahlaki sorumluluklarını yerine getirmeye çağırdı.

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